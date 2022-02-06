Детей от 6 месяцев до 6 лет могут начать прививать интраназальной вакциной

Детей от 6 месяцев до 6 лет могут начать прививать интраназальной вакциной
Детей от 6 месяцев до 6 лет могут начать прививать интраназальной вакциной. Фото: pixabay

Эксперт рассказал, что маленьких детей могут начать прививать интраназальной вакциной.

Для вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет могут начать использовать интраназальный препарат. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — заявил эксперт.

Кроме того Гинцбург отметил, что Центр им. Н.Ф. Гамалеи уже начал клинические испытания назальной формы такой вакцины. По предположениям и надеждам медиков эти исследования закончатся в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся.

Раньше Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Такие испытания, по мнению Гинцбурга, могут занять до 3,5 месяцев. Препарат будет состоять из двух частей, а его концентрация будет в пять или десять раз меньше «Спутника V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первым компонентом препарата от COVID-19 в Петербурге привились уже 1330 детей.

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