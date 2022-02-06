Минздрав Австрии не признал «Спутник V» в условиях обязательной вакцинации

Минздрав Австрии не признал &#171;Спутник V&#187; в условиях обязательной вакцинации
Постановление, которое должен утвердить парламент, Минздрав ещё не опубликовал. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В перечень признанных вакцин в Австрии вошли, помимо зарегистрированных в Евросоюзе, два китайских и три индийских препарата, российского «Спутника V» в нем не оказалось.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 февраля. Минздрав представил постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от COVID-19, но еще не опубликовал.

Как сообщил ТАСС, нововведение предусматривает спецрегламент. Если в Австрии кто-то уже привился «Спутником V», ему нужно будет ввести не три дозы одобренного препарата, а две.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.

"Спутник V" австрия коронавирусная пандемия


 

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