Минздрав Австрии не признал «Спутник V» в условиях обязательной вакцинации

В перечень признанных вакцин в Австрии вошли, помимо зарегистрированных в Евросоюзе, два китайских и три индийских препарата, российского «Спутника V» в нем не оказалось.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 февраля. Минздрав представил постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от COVID-19, но еще не опубликовал.

Как сообщил ТАСС, нововведение предусматривает спецрегламент. Если в Австрии кто-то уже привился «Спутником V», ему нужно будет ввести не три дозы одобренного препарата, а две.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.