В России Минэкономразвития увеличило прогноз по темпам инфляции за 2022 год до 5,9%

В России Минэкономразвития увеличило прогноз по темпам инфляции за 2022 год до 5,9%. Фото: Pixabay

В России Минэкономразвития увеличило прогноз по темпам инфляции за 2022 год до 5,9%. Фото: Pixabay

Прогноз по темпам инфляции в России за 2022 год был изменен в большую сторону. Теперь он повысился до 5,9% по данным Минэкономразвития.

Повышение прогноза до 5,9% было осуществлено в связи с указом президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Еще в сентябре 2021 года президент России получил кабмину уточнить прогноз социально-экономического развития до 4 февраля. Он должен был учитывать и показатели инфляции с целью оценить изменение основных параметров федерального бюджета на ближайшие 2022-2024 годы.

Кроме того, обновленные оценки инфляции в 2022 году будут переданы на рассмотрение в правительство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиян предостерегли о возможной новой волне инфляции, которая может произойти уже во второй половине текущего 2022 года.