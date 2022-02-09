«Заявлениям нет»: россиянам рассказали, как сменить пенсию по потере кормильца на страховую

&#171;Заявлениям нет&#187;: россиянам рассказали, как сменить пенсию по потере кормильца на страховую
Россиянам рассказали, как сменить пенсию по потере кормильца на страховую. Фото: Pixabay

Жителям России старше 80 лет и получающим пенсию по потере кормильца больше не нужно подавать заявление для того, чтобы переоформить ее на страховую.

По достижению 80 лет граждане могут больше не обращаться в ПФР с заявлением на переоформление пенсии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ПФР,

После 80 лет прибавка к страховой пенсии составляет более 5 тысяч рублей. Это зависит от региональных выплат. В связи с этим некоторые пенсионеры могут сменить пенсию по потере кормильца на страховую пенсию по достижении 80 лет.

Раньше для этой процедуры необходимо было одобрение ПФР по заявлению, теперь специалисты региональных отделений изучают каждое пенсионное дело и оценивают, приведет ли перевод одной пенсии в другую к увеличению суммы выплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты рассказали о выплатах неработающим гражданам, у которых в семье рождается ребенок. В зависимости от района проживания выплаты могут составить от 24 567,33 рублей до 32 756,43 рублей, отметили в ПФР.

пенсия пфр Россия страховая пенсия


 

Новости партнеров
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Заявлениям нет»: россиянам рассказали, как сменить пенсию по ...
Нападение на следствие, неугодные очки и другие подробности рокового вечера ...
«Уже не смешно»: Волочкова намекнула на отношения с ...
Таксист-маньяк, отрезавший грудь своим жертвам, пробудет за решеткой до ...
Tele2 за год на 30% увеличила емкость 4G в Петербурге и области
Тарасова: сомнительный допинг-тест у одного из фигуристов турнира — ...
Петербург вышел в лидеры по суточной заболеваемости COVID
Страшный прогноз синоптиков на лето 2022