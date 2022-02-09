«Заявлениям нет»: россиянам рассказали, как сменить пенсию по потере кормильца на страховую

Жителям России старше 80 лет и получающим пенсию по потере кормильца больше не нужно подавать заявление для того, чтобы переоформить ее на страховую.

По достижению 80 лет граждане могут больше не обращаться в ПФР с заявлением на переоформление пенсии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ПФР,

После 80 лет прибавка к страховой пенсии составляет более 5 тысяч рублей. Это зависит от региональных выплат. В связи с этим некоторые пенсионеры могут сменить пенсию по потере кормильца на страховую пенсию по достижении 80 лет.

Раньше для этой процедуры необходимо было одобрение ПФР по заявлению, теперь специалисты региональных отделений изучают каждое пенсионное дело и оценивают, приведет ли перевод одной пенсии в другую к увеличению суммы выплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты рассказали о выплатах неработающим гражданам, у которых в семье рождается ребенок. В зависимости от района проживания выплаты могут составить от 24 567,33 рублей до 32 756,43 рублей, отметили в ПФР.