«Беременна в 54»: пенсионерка ждала ребенка, но молодой жених ушел к другой

&#171;Беременна в 54&#187;: пенсионерка ждала ребенка, но молодой жених ушел к другой
Пенсионерка ждала ребенка, но молодой жених ушел к другой. Фото: скриншот шоу "На самом деле"

Пожилая 54-летняя пенсионерка Наталья Веденина ввязалась в любовный треугольник, будучи беременной. Ее молодой муж Федор Поморов ушел к своей ровеснице, но финал этой истории, кажется, так и остался открыт.

Веденина старше жениха на 27 лет. Несмотря на это пара собиралась пожениться, но кое-что пошло не по плану: пошли слухи об измене самой невесты, а после и сам молодой жених закрутил роман с другой. Об этом велись обсуждения в эфире шоу «На самом деле» Первого канала.

Пенсионерка ждала ребенка, но мужчина подозревал, что он мог быть от любовника, с которым пенсионерка крутила роман в одном из отелей Москвы. В ответ Федор завел интрижку со своей ровесницей Любовью Киселевой. Пожилая женщина приходила на разборки прямо к двери соперницы, и в результате все закончилось потасовкой.

У Ведениной случился выкидыш, но не из-за ударов по животу, как она сама утверждала, а из-за нервов. Впрочем, сама пенсионерка утверждает, что снова ждет ребенка. Она заявила, что они с Федором втайне от Любы виделись в гостинице. Федору бы уже определиться со своими женщинами советует и мать Киселевой. Чем закончится история неизвестно, но, судя по последним действиям и объятиям мужчины, он выбрал экс-невесту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Вера Брежнева поделилась, как строятся ее отношения с Константином Меладзе, и что изменила 18-летняя разница в возрасте.

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