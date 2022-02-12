Невролог-сомнолог назвала самую опасную позу для сна и рассказала, кому лучше не спать на боку

Невролог-сомнолог назвала самую опасную позу для сна и рассказала, кому лучше не спать на боку. Фото: Pixabay

Невролог-сомнолог назвала самую опасную позу для сна и рассказала, кому лучше не спать на боку. Фото: Pixabay

Зачастую люди неосознанно выбирают позу для сна и используют ее на протяжении всей жизни. Как оказалось, есть нюансы, которые нужно учесть, чтобы не получить таким образом опасные заболевания.

Невролог-сомнолог Елена Царева обратила внимание на неправильные положения тела при сне и группы людей, которым противопоказано спать, например, на левом боку. Об этом эксперт рассказала в интервью радио Sputnik.

Сон на животе Царева назвала самой опасной. По мнению эксперта, такая привычка может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, а также повлиять на позвоночник.

Про сон на спине Царева отметила, что такая поза не рекомендована для тех, у кого во сне бывают остановки дыхания.

«Если есть западение языка, которое вызывает остановки дыхания во сне, что может проявляться храпом, положение на спине также является нежелательным», — заключила эксперт.

Многие люди привыкли спать на боку, и эта поза считается самой правильной, но специалист предостерегла людей с заболеваниями сердца, которым рекомендовано спать на правом боку, но не на левом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что регулярный сон не в полной темноте может нанести существенный вред организму и привести к раковым опухолям.