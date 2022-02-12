Авиакомпания «Россия» открывает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Кировск

В городе Кировск Мурманской области расположен самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России под названием «Большой Вудъявр», куда теперь можно будет добраться прямиком из Санкт-Петербурга благодаря рейсам компании «Россия» из группы «Аэрофлот».

Рейсы будут осуществляться из Северной столицы на регулярной основе. Так, в аэропорт «Хибины» можно будет полететь пять раз в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Отмечается, что за сезон 2020-2021 годов «Большой Вудъявр» посетили почти четверть миллиона любителей зимнего отдыха. В связи с наплывом туристов и популярностью этого места группа «Аэрофлот» решила открыть новый путь к аэропорту «Хибины».

«Переговоры об открытии нового рейса велись достаточно долго, но мы благодарны аэропорту «Хибины», правительству Мурманской области, администрации Санкт-Петербурга и компании «ФосАгро» за их заинтересованность в этом проекте и содействие в его реализации», — отметили в пресс-службе.

Вылет из аэропорта Пулково будет осуществляться в 11:00, а прибытие в аэропорт «Хибины» планируется в 12:50. Вернуться обратным рейсом можно будет в 13:50, в результате прибывать в Санкт-Петербург самолет будет в 15:35.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что четырехлетний мальчик стал участником Всероссийской акции «Ёлка желаний». У ребенка была мечта – полетать на самолёте, а авиакомпания «Россия» смогла исполнить это желание.