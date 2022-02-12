Водителям запретят парковку на выезде с Большой Конюшенной на Невский

Водителям запретят парковку на выезде с Большой Конюшенной на Невский
На участке появится знак "Остановка запрещена". Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На Большой Конюшенной улице при выезде на Невский проспект появится знак «Остановка запрещена».

Об этом говорится в ответе ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» на обращение Бориса Вишневского.

«Дирекция по организации дорожного движения поддержала мое обращение по уменьшению пробок на Большой Конюшенной», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Парковку на участке запретят уже в этом году. Такое решение позволит вдвое увеличить пропускную способность улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делать, если вы задели чужую машину на парковке. Если владельца поврежденного авто нет на месте, то необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД и рассказать им, что произошло. Эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места аварии, так как это могут расценить как скрытие с места ДТП, что грозит лишением прав на год.

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