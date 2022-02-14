В Минфине рассказали, как легально выйти на крипторынок в России

В Минфине рассказали, как легально выйти на крипторынок в России
Банки и биржи будут обязаны выполнять все требования антиотмывочного законодательства. Фото: Pixabay

Замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал единственный легальный способ выхода на рынок криптовалют в России.

По словам Моисеева, легально выйти на крипторынок можно будет только через банки и биржи. А тем, кто будет обходить законодательство, грозят меры ответственности.

Замминистра заявил, что концепция по регулированию криптовалют, предложенная Минфином, учитывает все риски, на которые указывал Центробанк. Введение запрета привело бы к тому, что миллионы россиян стали бы нарушителями.

Как отметил Моисеев, в рамках концепции банки и биржи будут обязаны выполнять все требования антиотмывочного законодательства.

«К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности», — сказал замглавы ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в концепции Минфина по криптовалюте ЦБ не устроили несколько пунктов.

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