В Минфине рассказали, как легально выйти на крипторынок в России

Замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал единственный легальный способ выхода на рынок криптовалют в России.
По словам Моисеева, легально выйти на крипторынок можно будет только через банки и биржи. А тем, кто будет обходить законодательство, грозят меры ответственности.
Замминистра заявил, что концепция по регулированию криптовалют, предложенная Минфином, учитывает все риски, на которые указывал Центробанк. Введение запрета привело бы к тому, что миллионы россиян стали бы нарушителями.
Как отметил Моисеев, в рамках концепции банки и биржи будут обязаны выполнять все требования антиотмывочного законодательства.
«К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности», — сказал замглавы ведомства.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в концепции Минфина по криптовалюте ЦБ не устроили несколько пунктов.