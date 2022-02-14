Дачников предупредили о штрафе зимой за неубранный снег

Дачников предупредили о штрафе зимой за неубранный снег
Дачникам может грозить штраф. Фото: pixabay.com

Штрафные санкции в отношении дачников могут достигать трех тысяч рублей.

Россиян, имеющих дачи, предупредили, что им могут грозить штрафы. Причем взыскание штрафов грозит и летом, и зимой. Это может быть сделано из-за несвоевременной уборки снега возле садового участка, передает «РИА Новости».

Юрист Марсель Имамов рассказал, что владельцев дачных участков может ждать штраф даже в зимнее время.

Эксперт добавил, что деньги смогут взыскать за неубранный снег на территории рядом с садовым участком, приводящий дороги и проезды в ненадлежащий вид.

Ведь сугробы могут мешать технике добраться до источников противопожарного водоснабжения. Таким образом с дачника могут «содрать» до 3000 рублей.

Имамов добавил, что в любое время года на дачах запрещено разводить костры, если для этого предварительно не была выкопана яма глубиной 30 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист рассказал, как вернуть назад списанные за долги деньги.

дачники костры снег уборка снега штраф юрист


 

Новости партнеров
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дачников предупредили о штрафе зимой за неубранный снег
«Вектор»: три дозы вакцины «Эпиваккорона-Н» ...
Строительство коричневой ветки метро Петербурга до «Сосновой ...
WADA разочаровано решением CAS не отстранять Камилу Валиеву от ОИ
Самое время закупаться: какую валюту стоит срочно приобрести россиянам
Полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя автовоза на трассе ...
Появились адреса, где в Петербурге на протяжении недели камеры будут ...
Диетологи рассказали, что может состарить человека на 10 лет