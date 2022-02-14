Дачников предупредили о штрафе зимой за неубранный снег

Штрафные санкции в отношении дачников могут достигать трех тысяч рублей.

Россиян, имеющих дачи, предупредили, что им могут грозить штрафы. Причем взыскание штрафов грозит и летом, и зимой. Это может быть сделано из-за несвоевременной уборки снега возле садового участка, передает «РИА Новости».

Юрист Марсель Имамов рассказал, что владельцев дачных участков может ждать штраф даже в зимнее время.

Эксперт добавил, что деньги смогут взыскать за неубранный снег на территории рядом с садовым участком, приводящий дороги и проезды в ненадлежащий вид.

Ведь сугробы могут мешать технике добраться до источников противопожарного водоснабжения. Таким образом с дачника могут «содрать» до 3000 рублей.

Имамов добавил, что в любое время года на дачах запрещено разводить костры, если для этого предварительно не была выкопана яма глубиной 30 сантиметров.

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