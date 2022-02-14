Цены на жилье растут, потому что не хватает мигрантов

Цены на жилье растут, потому что не хватает мигрантов
Основной причиной роста жилья стала всемирная инфляция. Фото: pixabay

О причинах роста цен на недвижимость высказался вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его мнению, всему виной нехватка мигрантов и эскроу-счета.

Хуснуллин заявил, что рост цен на жилье растет вовсе не из-за льготной ипотеки. Он назвал несколько причин, в том числе нехватку мигрантов в условиях пандемии коронавируса, передает РБК.

По словам вице-премьера РФ, льготная ипотека прибавила к стоимости жилья только 8%. Основной причиной роста жилья стала всемирная инфляция. В цене выросли стройматериалы, стоимость строительства. Появилась также проблема и нехватка дешевой рабочей силы.

«Сегодня стоимость рабочей силы мигрантов на стройке составляет в себестоимости строительства 25%. И когда у нас со стройки ушли миллионы мигрантов, зарплата выросла на 30 процентов. И это дает 7-8% на общее удорожание строительства», — объяснил Хуснуллин.

Среди других факторов Марат Хуснуллин добавил переход застройщиков на работу по эскроу-счетам, которые увеличили себестоимость строительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как выгодно приобрести жилье в ипотеку при растущей ставке.

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