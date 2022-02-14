В квартире на Гданьской улице полыхала газовая колонка

В квартире на Гданьской улице полыхала газовая колонка
Пожар случился на Гданьской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в понедельник, 14 февраля, по адресу: Гданьская улица, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:06. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне обгорела газовая колонка.

В 20:24 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День всех влюбленных в Московском районе выгорело полквартиры. В жилом доме, в квартире площадь которой 25 квадратных метров горела обстановка. Огонь охватил 14 квадратов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Гданьской улице полыхала газовая колонка
Песков объяснил большую дистанцию на встречах Путина
Петербурженка потеряла сознание после встречи с ледяной глыбой
Упрощенный порядок получения инвалидности в России продлят до июля
У пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок
Шойгу доложил Путину об операции по выдворению из российских вод подлодки США
На Бестужевской горело кирпичное здание: пожар тушат уже час
Пенсионеры получат по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж