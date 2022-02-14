В квартире на Гданьской улице полыхала газовая колонка

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в понедельник, 14 февраля, по адресу: Гданьская улица, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:06. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне обгорела газовая колонка.

В 20:24 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День всех влюбленных в Московском районе выгорело полквартиры. В жилом доме, в квартире площадь которой 25 квадратных метров горела обстановка. Огонь охватил 14 квадратов.