Флеболог рассказал, на какое заболевание указывают холодные ноги

Ощущение холода в ногах может быть признаком атеросклероза и сахарного диабета. Фото: unsplash

Ощущение холода в ногах может быть признаком атеросклероза и сахарного диабета. Фото: unsplash

Врач-флеболог Анатолий Русаков назвал ощущение холода в ногах признаком опасных заболеваний.

Специалист объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», что человеку, у которого мерзнут ноги, нужно обратиться к хирургу. Ощущение холода в ногах может быть признаком атеросклероза и сахарного диабета. Врач подчеркнул, что выявлять эти заболевания нужно на самых ранних стадиях, чтобы вовремя начать лечение и не допустить активного развития болезни.

Русаков также посоветовал спать в том, в чем человеку будет комфортно. Самое главное, по его словам, чтобы сон был полноценным, и человека ничего не тревожило.

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