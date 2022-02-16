В России за сутки госпитализированы более 19,5 тысяч человека с COVID

В России за сутки госпитализированы более 19,5 тысяч человека с COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 179 284 человек. Число госпитализаций составило 19 573, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 16 февраля, зафиксировали 748 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 172 468 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая мутация омикрон-штамма опасна даже для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Исследователи из Дании заявили о выявлении новой мутации H78Y в белке ORF3a омикрон-варианта SARS-CoV-2.

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