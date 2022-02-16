Гинцбург сообщил, что новая вакцина от COVID-19 может выйти в оборот к осени

Гинцбург сообщил, что новая вакцина от COVID-19 может выйти в оборот к осени
Новая вакцина будет двухкомпонентной. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новая вакцина от коронавируса может выйти в широкое обращение к осени 2022 года.

Глава центра заявил в беседе с РИА Новости, что вакцина, содержащая вирусоподобные частицы, появится в гражданском обороте в России к осени, если покажет успешные результаты в ходе клинических исследований. Минздрав уже разрешил провести тестирование нового препарата.

По словам Гинцбурга, первые две фазы клинических исследований должны пройти за три с половиной месяца, а дальше центр будет смотреть на эффективность.

«Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — отметил Гинцбург.

Он также сообщил, что новая вакцина будет двухкомпонентной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19.

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