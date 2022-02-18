Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках пятничным утром

Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках пятничным утром
Дорожная ситуация утром 18 февраля. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:40 утра заторы на дорогах достигли 5 баллов. После 10:00 пробки снизятся на балл, а после 15:00 пробки снова составят 5 баллов.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, Измайловском проспекте, Пироговской набережной, Литейном проспекте, Садовой улице, Большом проспекте Петроградской стороны, проспекте Энгельса.

Заторы также образовались на Кантемировской улице, проспекте Непокоренных и Гражданском проспекте, на Московском и Пулковском шоссе. КАД стоит от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в последний день рабочей недели ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в снег, образуется гололедица. Температура воздуха в городе составит от -1 до +1 градуса, в Ленобласти ожидается -3…+2.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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