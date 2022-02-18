Петербуржцы не смогут попасть в парки, сады и скверы из-за шторма

В пятницу, 18 февраля, в Петербурге закроют парки, сады и скверы. Причиной этого стал шторм.

На время непогоды для горожан недоступны Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер и сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Казанский сквер, а также Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский и Благовещенский сады.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, территории зеленых насаждений приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств.

Напомним, 17 февраля из-за угрозы наводнения в Петербурге решили закрыть дамбу. Известно, что уровень воды поднялся до +160…+170 см.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 18 февраля в Петербурге температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, в Ленобласти ожидается -3…+2. Западный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.