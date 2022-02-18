В Петербурге начали проверку после обрушения части стены «Красного треугольника»

"Красный треугольник" несколько раз горел. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

"Красный треугольник" несколько раз горел. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводит контрольные (надзорные) мероприятия после обрушения части стены «Красного треугольника».

По результатам проверки примут решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет.

Часть зданий на этой территории находятся в государственной собственности, а остальные принадлежат частным лицам.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на набережной Обводного канала, 136. Фрагменты обрушившейся части фасада рассыпались на площади в 150 квадратных метров, стена упала на тротуар и деревья. Медицинская помощь потребовалась девушке, которая оказалась под завалами в результате случившегося. Пострадавшая находилась в сознании, ее извлекли из под завалов и передали бригаде скорой помощи для осмотра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском проспекте. У лестницы на одном из этажей провалилась старая печь. конструкция не выдержала времени.