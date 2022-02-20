Петербург свободен от пробок воскресным утром

Петербург свободен от пробок воскресным утром
Дорожная ситуация утром 20 февраля. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

На дорогах Петербурга воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:20 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. После 13:00 пробки вырастут до 2-баллов, а с 15:00 дорожная ситуация ухудшится еще на балл.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе, проспекте Непокоренных, Кантемировской улице, набережной Фонтанки, Витебском проспекте, Измайловском проспекте, улице Типанова и проспекте Просвещения. КАД этим утром движется без препятствий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков. Местами, преимущественно в послеполуденные часы, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха днем в городе составит -1…+1 градус.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург свободен от пробок воскресным утром
Облачный вихрь «Антония» принесет в Петербург мокрый снег
Черный кофе без сахара может замедлить процесс старения
Трактор перевернулся после столкновения с легковушкой на Варшавской
В мире коронавирус подхватили более 422 млн человек
«Лахта Центр» включил подсветку, символизирующую олимпийский огонь
Гинцбург оценил наличие негативных последствий после вакцинации от COVID у детей
Онемение и слабость: невролог перечислила признаки поражения сосудов мозга