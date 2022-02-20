Петербург свободен от пробок воскресным утром

На дорогах Петербурга воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:20 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. После 13:00 пробки вырастут до 2-баллов, а с 15:00 дорожная ситуация ухудшится еще на балл.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе, проспекте Непокоренных, Кантемировской улице, набережной Фонтанки, Витебском проспекте, Измайловском проспекте, улице Типанова и проспекте Просвещения. КАД этим утром движется без препятствий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков. Местами, преимущественно в послеполуденные часы, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха днем в городе составит -1…+1 градус.