Петербург окажется в передней части очередного циклона 21 февраля

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В Петербурге снова выпадет снег. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Рабочая неделя начнется в Петербурге с облачной погоды, небольшого снега, местами переходящего в мокрый снег, и гололедицы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 21 февраля, город окажется в передней части очередного североатлантического циклона, названного нашими британскими коллегами «Франклин» (или «Антония» по немецкой версии).

«Санкт-Петербург: в передней части очередного циклона», — написал синоптик.

Температура воздуха в городе составит от 0до +2 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3. Ветер юго-восточных, южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Предстоящей ночью будет ветрено, осадки местами сильные, днем временами мокрый снег и по-прежнему немного выше 0°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника проехала мимо Петроградского района утром 21 февраля. Сегодня дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.