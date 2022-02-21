Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в марте

Шестидневная неделя предстоит тем, кто обычно работает пять дней в неделю. Фото: pixabay

Шестидневная неделя предстоит тем, кто обычно работает пять дней в неделю. Фото: pixabay

Россиян ждет длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По ее словам, шестидневка будет у тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После в честь Международного женского дня россиян ожидают три дня отдыха подряд: с 6 по 8 марта.

При этом, как уточнила эксперт в разговоре с «РИА Новости», продолжительность рабочего дня 22 февраля будет сокращена на один час, поскольку это — предпраздничный день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туры на майские праздники могут вырасти на 50%. На майские праздники россияне хотят отправится в Египет или Турцию. Популярными направлениями остаются Крым, Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, российские туристы предпочитают поездки в Петербург и города Золотого кольца.