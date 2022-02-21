Петербуржцы застряли в 4-балльных пробках утром в понедельник

В Петербурге в настоящий момент на дорогах замечены 4-балльные пробки. В понедельник утром, 21 февраля, водителям Северной столицы придется столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:30, в городе 4-бальные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. До 15:00 ситуация не изменится.

«Красные» участки замечены на Невском и Лиговском проспектах, Обводном канале, у Московского вокзала. Проезд затруднен на набережной реки Фонтанки, Садовой улице, Дворцовой набережной, Пироговской набережной, проспекте Энгельса. «Пожелтели» Московское и Пулковское шоссе, Народная улица, Московский проспект.

По КАД затруднен проезд в районе Уткиной Заводи до Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с облачной погоды, небольшого снега, местами переходящего в мокрый снег, и гололедицы. Температура воздуха в городе составит от 0до +2 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3.