Зону платной парковки распространят на север Петербурга в 2023 году

Зону платной парковки распространят на север Петербурга в 2023 году
Зоны платной парковки появятся на севере Петербурга в 2023 году. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Смольный планирует распространить зону платной парковки на Выборгский и Калининский районы Петербурга.

Об этом сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Как пишет «Фонтанка», зоны платной парковки появятся на севере Петербурга в 2023 году. Планируется создать 7,5 тысячи платных машино-мест на улицах, которые ближе всего к центру города.

На этот год в планах Смольного создание 27 тысяч платных машино-мест в Центральном и Адмиралтейском районах. После этого еще 31 тысячу мест сделают на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителям запретят парковку на выезде с Большой Конюшенной на Невский. Парковку на участке запретят уже в этом году. Такое решение позволит вдвое увеличить пропускную способность улицы.

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