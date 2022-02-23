В Белом доме заявили, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится

В Белом доме заявили, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится
Встреча лидеров США и РФ не планируется. Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден пока не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, обсуждавшийся накануне переговорный процесс политиков в планах больше не значится, однако возможность ее проведения сохраняется в будущем.

«На данном этапе это, безусловно, в планах не значится», — приводят слова представителя Белого дома «РИА Новости».

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США увидели «зеленых человечков» на востоке Украины.

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