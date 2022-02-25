ЕС вводит запрет на продажу самолетов авиакомпаниям России

ЕС вводит запрет на продажу самолетов авиакомпаниям России
Запрет вводится на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования авиакомпаниям РФ. Фото: pixabay

Власти Евросоюза запретили продажу самолетов российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Запрет вводится на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования авиакомпаниям РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», — заявила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, три четверти коммерческого воздушного флота, который есть у России, было построено в ЕС, США и Канаде.

Она заявила, что новые санкции Европы в сферы энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. России также ограничат доступ к полупроводникам и новейшему программному обеспечению.

Кроме того, российским дипломатам и бизнесменам отменят «привилегированный доступ» в страны ЕС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ.

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