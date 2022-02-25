Общая еда: будет ли в России дефицит базовых продуктов питания

Одной из ключевых проблем продовольственной безопасности в нашей стране, считает, эксперт, можно считать и относительно невысокий уровень реальных доходов населения, стабильность и рост которых определяются инфляционными процессами, с которыми пока не вполне удается справляться мегарегулятору. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Одной из ключевых проблем продовольственной безопасности в нашей стране, считает, эксперт, можно считать и относительно невысокий уровень реальных доходов населения, стабильность и рост которых определяются инфляционными процессами, с которыми пока не вполне удается справляться мегарегулятору. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Если случатся, какие-либо экстремальные ситуации, резерв России надолго обеспечит своих граждан.

Многие люди, видя, насколько сейчас напряженная внешнеполитическая обстановка, забеспокоились о своем экономическом благополучии, передают «Известия».

Однако, уверяют экономисты, переживать по поводу продуктов питания не стоит. Так, объемы сельхозпроизводства в Российской Федерации продолжают расти. Например, импортная гречка на нашем рынке занимает только 0,3% на рынке.

Отмечается, что ограничения поставок продовольствия не грозит. Эксперты уверяют, что внешние изменения или нестабильность особо не скажутся на рынке России.

Российское производство целиком удовлетворяет потребности внутреннего рынка, полагают эксперты в области экономики.

По словам аналитика Центра экономики рынков Ирины Светловой, единственное, что может спровоцировать дефицит — это ажиотажное поведение покупателей или экспортная политика производителей, желающих подогнать цены на внутреннем рынке под цены, по которым готовы покупать российские продовольственные товары западные покупатели.

Подорожать могут растительные масла. Как заявила советник президента Центра стратегических разработок Елена Разумова, если нарушатся поставки пальмового масла, то вырастут в цене другие виды масел.

«Также на рост цен повлияет курс евро и возможный запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции для АПК — семян, генетических ресурсов, ветеринарных препаратов, витаминов и прочих аналогичных продуктов», — рассказала Разумова.

Что касается экспорта нашего продовольствия, объясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, основные импортеры продовольствия РФ, такие как, Китай, ОАЭ, Египет и другие страны, вероятно, будут вести себя независимо и преследовать только свои интересы.

Также Сигал добавил, что самих продуктов Россия закупает в странах дальнего зарубежья совсем немного и почти все производит сама.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, что теперь делать с валютой. Гражданам Российской Федерации рекомендуют просто переждать начавшийся кризис.