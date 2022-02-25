В регионах, где закрыли аэропорты, остаются 150 тыс. туристов из России

В регионах, в которых ввели ограничения, остались порядка 150 тысяч российских туристов.

Около 150 тысяч туристов из Российской Федерации пребывают в регионах, в которых остановилась работа аэропортов. Как сообщает Ростуризм, большая часть туристов застряли в республики Крым и на Кубани.

В настоящий момент Ростуризм подготавливает список туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 25 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации. Чехия закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно, а также остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер Чехии Фиала.