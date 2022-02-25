Зеленский поговорил по телефону с Байденом об «антивоенной коалиции»

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждались санкции, «конкретная оборонная поддержка» и создание антивоенной коалиции. Об итогах переговоров президент Украины не сообщил.

«Благодарен США за мощную поддержку Украине!» — написал украинский лидер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. В ответ глава РФ выразил готовность направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Великобритания введет санкции против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона.