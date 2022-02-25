Зеленский поговорил по телефону с Байденом об «антивоенной коалиции»

Зеленский поговорил по телефону с Байденом об &#171;антивоенной коалиции&#187;
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждались санкции, «конкретная оборонная поддержка» и создание антивоенной коалиции. Об итогах переговоров президент Украины не сообщил.

«Благодарен США за мощную поддержку Украине!» — написал украинский лидер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. В ответ глава РФ выразил готовность направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Великобритания введет санкции против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона.

владимир зеленский Джо Байден переговоры


 

Новости партнеров
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский поговорил по телефону с Байденом об «антивоенной коалиции»
Участок «Юлмарта» на Муринской дороге продали на аукционе за 141 ...
Лондон объявил о санкциях против Путина
Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю
Путин поднял пенсию военным: россиянам поступит на карту 33 300 рублей
До 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро
ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности: 111 млрд рублей