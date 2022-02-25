Путин отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры

Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

«Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.