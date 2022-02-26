Медведев заявил о возможности возвращения смертной казни после выхода России из Совета Европы

Медведев заявил о возможности возвращения смертной казни после выхода России из Совета Европы
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников. Она, кстати, активно применяется в США и Китае», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что ограничительные меры могут стать поводом, чтобы окончательно пересмотреть отношения со странами, которые их ввели.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Канада включила в санкционные списки против России 382 россиян, а также 32 юридических лиц, включая Центробанк и Минфин. Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В список включили 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, ФНБ России, Сбербанк, ВТБ, РЖД.

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