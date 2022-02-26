Герб посольства России в Дублине облили краской

В Дублине неизвестные облили краской, а после сорвали герб с посольства России.
В четверг герб России на здании посольства облили краской, а в пятницу его уже сорвали. Само здание вандалы не повредили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
Кроме того, в пятницу в Дублине произошел инцидент с автомобилем советника-посланника посольства. Участники протеста пытались заблокировать машину, накрыли лобовое стекло флагом Украины и облили автомобиль водой. В дипмиссии уточнили, что сотрудник не пострадал.
«Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно», — заявил представитель посольства РФ, добавив, что ирландская полиция оказывает содействие в поддержании порядка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российскую школу в Варшаве облили красной краской.