Герб посольства России в Дублине облили краской

Герб посольства России в Дублине облили краской
Около посольства в Дублине уже третий день проходят манифестации. Фото: pexels

В Дублине неизвестные облили краской, а после сорвали герб с посольства России.

В четверг герб России на здании посольства облили краской, а в пятницу его уже сорвали. Само здание вандалы не повредили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

Кроме того, в пятницу в Дублине произошел инцидент с автомобилем советника-посланника посольства. Участники протеста пытались заблокировать машину, накрыли лобовое стекло флагом Украины и облили автомобиль водой. В дипмиссии уточнили, что сотрудник не пострадал.

«Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно», — заявил представитель посольства РФ, добавив, что ирландская полиция оказывает содействие в поддержании порядка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российскую школу в Варшаве облили красной краской.

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