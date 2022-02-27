Петербуржцев предупредили о высоком атмосферном давлении 27 февраля

Петербуржцев предупредили о высоком атмосферном давлении 27 февраля
Выглянет немного солнца. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В последний выходной перед началом трудовой недели в Северной столице ожидается переменная облачность и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 27 февраля, в течение дня обойдется без осадков. Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус, в Ленобласти столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов.

Юго-западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Новая недели начнется сухой и более теплой, чем сегодня, погодой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 27 февраля в Северной столице началась уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

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Петербуржцев предупредили о высоком атмосферном давлении 27 февраля
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