Город спит: пробки в Петербурге составили 1 балл утром воскресенья

Город спит: пробки в Петербурге составили 1 балл утром воскресенья
Пробки составили 1 балл. Фото: скриншот карты "Яндекс.Пробки"

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 8:40 дорожная ситуация оценивается в один балл. После 12:00 пробки вырастут до 2-баллов. До 14:00 ситуация не изменится.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе, Садовой улице, проспекте Славы, набережной Фонтанки, Измайловском проспекте, набережной Обводного канала, улице Типанова, проспекте Просвещения, Большой Пушкарской улице, Богатырском проспекте и Дунайском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний выходной перед началом трудовой недели в Северной столице ожидается переменная облачность и сухая погода. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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