Заплутавшегося работника монастыря спасатели вывели из леса Ленобласти

Заплутавшегося работника монастыря спасатели вывели из леса Ленобласти
Служителя монастыря вернули обратно. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Спасатели помогли мужчине выбраться из густого леса в Ленинградской области.

Работник монастыря потерялся в лесном массиве в темное время суток. Без помощи спасателей он не смог найти дорогу до своего места работы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Так, в воскресенье ночью 27 февраля работник монастыря Макарьевская пустынь заплутался в лесу. Самостоятельно найти дорогу ему не удалось. На помощь пришли спасатели.

Поисково-спасательный отряд города Тосно 47-ого региона, не дожидаясь рассвета, начал розыскивать мужчину.

Благо, поиски закончились успехом и мужчину привели обратно в монастырь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 250 рыбаков унесло в Охотское море на льдине. Несмотря на то, что прогнозисты погоды предупреждали о надвигающейся опасности, рыбаки не смогли отказать себе в удовольствии удить рыбу.

Аварийно-спасательная служба ЛО ленобласть происшествие


 

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