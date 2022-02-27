Заплутавшегося работника монастыря спасатели вывели из леса Ленобласти

Спасатели помогли мужчине выбраться из густого леса в Ленинградской области.

Работник монастыря потерялся в лесном массиве в темное время суток. Без помощи спасателей он не смог найти дорогу до своего места работы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Так, в воскресенье ночью 27 февраля работник монастыря Макарьевская пустынь заплутался в лесу. Самостоятельно найти дорогу ему не удалось. На помощь пришли спасатели.

Поисково-спасательный отряд города Тосно 47-ого региона, не дожидаясь рассвета, начал розыскивать мужчину.

Благо, поиски закончились успехом и мужчину привели обратно в монастырь.

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