Некоторым пенсионерам выплатят в марте по 5 тыс. 300 рублей

Некоторым пенсионерам выплатят в марте по 5 тыс. 300 рублей
Выплаты полагаются бывшим военным. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 марта некоторые пожилые граждане получат по 5 тыс. 300 рублей.

Пенсионерам выплатят в марте по 5 300 рублей. О неожиданном сюрпризе рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его мнению, решение о выплате принял глава Российской Федерации Владимир Путин. Могут рассчитывать на деньги бывшие военные и сотрудники различных правоохранительных органов.

С начала весны данные категории граждан начнут получать повышенные пенсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Российской Федерации, кто воспитывает в своей семье трех и более детей, получат выплату в размере 10 тысяч рублей.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что некоторым пожилым гражданам России могут выплатить денежные средства. По среднему россиянин может рассчитывать на 2 600 рублей.

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