Кольцевую линию петербургского метро начнут строить в 2037 году

Кольцевую линию петербургского метро начнут строить в 2037 году
В 2037 году собираются приступить к строительству кольцевой линии метро. Фото: КРТИ

В Северной столице планируют открыть кольцевую линию метро. Сроки строительства представил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Весь проект расширения городской подземки расписан до 2045 года. К указанному сроку кольцевую линию планируют ввести в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе комитета, ходить поезда будут от станции «Лесная-2» по часовой стрелке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро. Уже в 2024 году в городе откроются станции «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Еще через два для горожан станут доступны станции «Богатырский проспект» и «Планерная» и «Театральная».

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