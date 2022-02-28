В Петербурге весна начнется с +5 градусов

В первый день весны в Северной столице ожидается теплая и сухая погода.

В ночь на вторник, 1 марта, столбики термометров покажут 2…-4 градусов, местами похолодает до -7. В дневное время температура воздуха ожидается от +3 до +5 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью ветер западных, юго-западных направлений будет дуть слабо, днем умеренный.

Обойдется без осадков. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый месяц весны световой день увеличится – уже через две недели к нему прибавится больше часа. Погода начнет меняться, и главным образом это отразится на температуре воздуха. Но насколько быстро весна начнет вступать в свои права, определит взаимодействие атмосферы и океана.