В понедельник Путин созвонился с Макроном и обсудил ситуацию вокруг Украины

В понедельник Путин созвонился с Макроном и обсудил ситуацию вокруг Украины. Фото: kremlin.ru

В понедельник Путин созвонился с Макроном и обсудил ситуацию вокруг Украины. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 февраля, провел переговоры по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. СМИ отмечают, что переговоры длились полтора часа. На сайте Кремля появилось содержание того, о чем успели поговорить Путин и Макрон.

Президент Франции надеется, что в скором времени эскалация прекратится через диалог и переговоры с Киевом, и конфликт будет урегулирован.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что урегулирование конфликта начнется только тогда, когда будут учтены законные интересы РФ, а именно: признание статуса Крыма, демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение нейтрального статуса украинского государства. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта к переговорам с Киевом.

Президент России отметил, что ВС России не ведут атаки на мирное население и не наносят удары по гражданским объектам.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон условились оставаться в контакте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам помощника президента Владимира Мединского, Россия и Украина наметили общие позиции. В связи с этим на днях состоится еще одна встреча.