Япония исключили возможность размещения ядерного оружия США в стране

Япония исключили возможность размещения ядерного оружия США в стране
Премьер Японии Кисида отверг перспективу размещения в стране ядерного оружия США. Фото: pixabay.com

Власти Японии отказались от возможного размещения на территории своей страны американского ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Кисида.

По его словам, такая мера невозможна. Кисида подчеркнул, что Токио продолжает придерживаться трех ядерных принципов.

«Это никогда не будет допущено», — приводит слова министра Японии ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден заявил об отсутствии угрозы ядерной войны. По его словам, американцам не стоит опасаться такого исхода событий.

Напомним, Зеленский признался в неудовлетворенности переговорами с Россией. Он подчеркнул, что 28 февраля состоялся только первый раунд диалога. Переговоры длились почти пять часов. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

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