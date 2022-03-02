Прилучный рассказал об истинной причине разводе с Муцениеце

Прилучный рассказал об истинной причине разводе с Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня. Фото: instagram

Российский актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце не вместе вот уже два года. Мужчина все это время воздерживался о причинах развода.

По мнению Прилучного, до того, как официально расторгнуть брак, пара не жила вместе около года. «Отношения на расстоянии» не помогли сохранить семью, передает журнал «ОК!».

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно… Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — признался Павел в беседе с изданием.

Артист объяснил, что невзирая на то, что первый год после развода Агата публично обвиняла его в домашнем насилии, в настоящий момент у них хорошие отношения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Татьяна Доронина попала в больницу с COVID.

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