Место переговоров делегаций России и Украины могут перенести

Место переговоров делегаций России и Украины могут перенести
Все остается в пределах Брестской области. Фото: pixabay.com

Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место.

Об этом стало известно в четверг, 3 марта. При этом второй этап переговоров останется в пределах Брестской области, сообщили «РИА Новости», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Соответствующее решение пока не принято, время начала переговоров также неизвестно.

Напомним, первый этап переговоров состоялся 28 февраля. Встреча стран прошла на берегу реки Припять, в засекреченной локации. Отмечается, что представители Украины прилетели на переговоры в польских вертолетах. Переговоры длились более пяти часов, но окончательных соглашений принято не было. После украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не привели к желаемому результату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готова ко второму этапу переговоров с Украиной.

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