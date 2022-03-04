В Госдуме обсудят повышение пенсий несколько раз в год из-за санкций

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, который предлагает индексировать пенсию несколько раз в год на фоне введенных санкций.

Предложение входит в общий законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенном в четверг, 3 марта, на рассмотрение депутатами. Согласно документу, в стране смогут менять суммы выплат пожилым гражданам в зависимости от экономической ситуации, сообщили «Ведомости».

Вместе с тем власти смогут принять решение об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Также у правительства появится возможность дополнительно увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента. При этом его уровень будет определяться правительством.

Отмечается, что такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.

Напомним, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об ограничении торговой наценки на продукты первой необходимости. Документ опубликован 25 февраля в электронной базе данных Госдумы. Депутаты предлагают установить пороговое значение наценок на социально значимое продовольствие в размере 10%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в текущем году в России состоится ещё как минимум три повышения пенсий разных категорий граждан. Так, уже с 1 апреля выплаты по социальным пенсиям увеличат на 7,7%. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября. Пенсии для работающих граждан увеличат с 1 августа, вот только выплачивать их не будут. При этом пенсия с надбавкой начнёт поступать только после увольнения гражданина.

1 марта в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.