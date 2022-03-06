Россиян заверили, что дефицита хлеба в 2022 году ждать не придется

Россиян заверили, что дефицита хлеба в 2022 году ждать не придется. Фото: unsplash

Россиян заверили, что дефицита хлеба в 2022 году ждать не придется. Фото: unsplash

В Минсельхозе нет прогнозов касательно дефицита хлеба в 2022 году.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в текущем году дефицита хлеба не будет. Об этом специалист рассказала в эфире телеканала НТВ.

«Хлеб у нас будет в этом году. И его будет достаточно, его будет много. Мы точно не останемся без хлеба», — заявила Лут.

Эксперт рассказала, что есть достаточно семян и сельхозтехники, а также средств защиты растений. Таким образом, есть все, что необходимо для посева и получения хлеба.

Также Лут подчеркнула, что с 2014 года отрасли сельского хозяйства и производства пищевых продуктов не стояли на месте. Россия смогла снизить импорт мяса на 70%, а импорт молочных продуктов на 25%.

Эксперт попросила россиян не покупать впрок, а также не закупать большие объемы продукции длительного хранения с целью спекуляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть некоторые проблемы с поставкой импортных товаров, считает аналитик. В частности, речь идет о туалетной бумаге, кофе и бытовой технике.