Двое неопознанных погибших обнаружены на месте пожара в Красногвардейском районе

Двое неопознанных погибших обнаружены на месте пожара в Красногвардейском районе. Фото: pixabay

Двое неопознанных погибших обнаружены на месте пожара в Красногвардейском районе. Фото: pixabay

Утром 7 марта в Красногвардейском районе произошел пожар, на месте которого обнаружили двоих погибших.

В настоящее время пол и возраст найденных при пожаре погибших людей устанавливается.

Все произошло около 05:04 в понедельник. После поступления сообщения о возгорании в Красногвардейском районе на Шафировском проспекте, 10, корпус 4 спасатели оперативно выехали на место.

По прибытию на место стало ясно, что полностью сгорела дощатая постройка размером 2х2 метра. Пожар потушили достаточно быстро, — в 05:21 огонь уже был ликвидирован, однако на месте происшествия обнаружены два трупа. Отмечается, что по указанному адресу расположен мобильный шиномонтаж АТС.

Пожар тушили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Все детали и подробности устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье, 6 марта, спасатели боролись с огнем в одном из офисов Центрального района. Сведения о пострадавших в инциденте не поступали.