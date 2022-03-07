Сеть магазинов Uniqlo сообщила, что продолжит работу в России

Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России.

«Одежда — это то, что необходимо для жизни. У людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас», — приводит Bloomberg слова гендиректора холдинга.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

С 28 февраля PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ. Отмечается, что корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в Российской Федерации — они продолжат получать зарплату.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.