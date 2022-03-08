Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиянок с Международным женским днем.

Соответствующий видеоролик опубликовал в своем аккаунте в Instagram Шкаплеров.

«Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой», — пожелал космонавт.

Дубров в свою очередь отметил, что именно ради женщин мужчины покоряют новые высоты и совершают геройские поступки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне активно готовятся к предстоящим праздникам. Оказалось, что на подарки к 8 Марта граждане потратят вдвое больше, чем к 23 Февраля. Средняя сумма подарка на эти праздники в 2022 году составляет порядка 3,5 тыс. рублей, что на 6,5% выше, чем годом ранее.