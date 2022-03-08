Иномарка превратилась в груду металла после утреннего ДТП на Энтузиастов

Серьезное ДТП произошло у пересечения перекрестков Энтузиастов и Наставников.

Авария случилась во вторник, 8 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель живой, говорит, ехал 60», — написал автор записи.

Столкновение произошла у пешеходного перехода. По словам водителя, авто занесло. На кадрах видно, что передняя часть авто превратилась в груду металла.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью произошло смертельное ДТП на улице Седова. Водитель не справился с управлением, в результате чего погиб пешеход. По словам очевидцев, автомобилист не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где задел другой автомобиль, пробил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в бетонное крыльцо дома.