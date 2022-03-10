На Будапештской улице сбили ребенка

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта водитель автомобиля Skoda Rapid сбил 12-летнего ребенка на Будапештской улице.
Мальчки без сопровождения взрослых переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший с ушибом правой пятки, правого плечевого сустава, ушибом таза, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.
Известно, что водитель в прошлом году за нарушение ПДД не привлекался.