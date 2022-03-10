На Будапештской улице сбили ребенка

На Будапештской улице сбили ребенка
Пешеход переходил на запрещающий сигнал светофора. Фото: Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта водитель автомобиля Skoda Rapid сбил 12-летнего ребенка на Будапештской улице.

Мальчки без сопровождения взрослых переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший с ушибом правой пятки, правого плечевого сустава, ушибом таза, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Известно, что водитель в прошлом году за нарушение ПДД не привлекался.

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