Девушка из Колпино обвинила отца в сексуальном насилии

Девушка из Колпино обвинила отца в сексуальном насилии
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В Колпино 19-летняя девушка подала в полицию заявление на отца, обвинив его в сексуальном насилии, которому она подвергалась с 2013 года.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 10 марта в отдел обратилась 19-летняя гражданка Узбекистана, обучающаяся в университете в Петербурге. Она заявила, что ее 52-летний отец, тоже гражданин Узбекистана, на протяжении длительного времени совершал над ней сексуальное насилие. Это происходило с лета 2013 года по 6 марта этого года.

Полиция передала информацию об этом следователям по Колпинскому району. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу. В обстоятельствах конфликта разбирается полиция.

колпино новости СПб сексуальное насилие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
11 марта россияне разово получат по 20 тыс. 473 рублей на карту от ПФР
Учителя школы в Петербурге задержали за секс с 16-летней
Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию
Девушка из Колпино обвинила отца в сексуальном насилии
Девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу
Старшеклассник попал в реанимацию с отравлением наркотиками в Петербурге
Российские кулинары готовы создать национальное меню взамен McDonald’s
Китайские СМИ: хакеры используют компьютеры КНР для атак на Россию