Девушка из Колпино обвинила отца в сексуальном насилии

В Колпино 19-летняя девушка подала в полицию заявление на отца, обвинив его в сексуальном насилии, которому она подвергалась с 2013 года.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 10 марта в отдел обратилась 19-летняя гражданка Узбекистана, обучающаяся в университете в Петербурге. Она заявила, что ее 52-летний отец, тоже гражданин Узбекистана, на протяжении длительного времени совершал над ней сексуальное насилие. Это происходило с лета 2013 года по 6 марта этого года.

Полиция передала информацию об этом следователям по Колпинскому району. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу. В обстоятельствах конфликта разбирается полиция.