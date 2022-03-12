ЗАГСы Петербурга начнут принимать заявления на осень с 16 марта

ЗАГСы Петербурга начнут принимать заявления на осень с 16 марта
Подать заявление можно как лично, так и через портал Госуслуги. Фото: Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга

С 16 марта ЗАГСы Северной столицы начнут принимать заявления на осень. Оставить заявку петербуржцы смогут с 10:00.

Сделать это можно будет двумя способами: при личном обращении в ЗАГСы города или на официальном портале Госуслуг.

«Ни одна другая пора года не предоставит вам таких ярких красок, как осень», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ЗАГС озвучил самые необычные имена новорожденных в этом году. Среди них: Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард. Родители стали чаще придумывают необычные имена для своих детей. По словам специалистов, это своеобразный механизм заявить о себе.

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